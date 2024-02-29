МВД предложило упростить возвращение в Россию для репатриантов

«Целью проекта указа является упрощение порядка участия в государственной программе соотечественников из числа граждан РФ, имеющих документ, подтверждающий постоянное проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года на территориях недружественных государств, вернувшихся в РФ в связи с утратой права на постоянное проживание за ее пределами, при условии подтверждения данного факта и отсутствии регистрации по месту жительства в пределах РФ и распространение указанного прядка на соотечественников, переселяющихся в качестве репатриантов», — говорится в пояснительной записке к проекту указа.