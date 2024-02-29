Председатель Сената Румынии посетит Молдову

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. Делегация румынских парламентариев во главе с председателем Сената Николае Чукэ посетит Кишинев с двухдневным визитом, сообщает пресс-служба парламента Молдовы.
В расписании визита румынского чиновника — встречи с президентом Молдовы Майей Санду и спикером парламента Игорем Гросу.
В первый день визита, 1 марта, Чукэ и Гросу посадят деревья в Национальном ботаническом саду в Кишиневе. В этот же день официальные лица примут участие в открытии 58-го Международного музыкального фестиваля «Мэрцишор».
В поездке в Молдову Чукэ будут сопровождать евродепутаты от Румынии Зигфридо Мурешан и Рареш Богдан, а также государственный секретарь департамента по связям с Республикой Молдова Адриан Дупу.