Головкин поблагодарил Токаева за доверие и поддержку

«Хочу поблагодарить главу государства за доверие и поддержку. Сегодня на встрече обсудили основные моменты деятельности НОК, в частности, уже на новый олимпийский цикл. Понимаем все задачи, которые стоят перед Национальным Олимпийским комитетом, есть уже видение, есть планы, которые намерены реализовать. От себя и своей команды хочу сказать, что мы приложим все силы, чтобы укрепить имидж страны на международной спортивной арене, наладить взаимодействие с международными спортивными организациями и оправдать доверие президента», — написал спортсмен в социальной сети.