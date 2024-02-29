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В Молдове запретят «копить» отпуск: Неиспользованные отпускные дни будут «сгорать»

Это предусматривает принятый правительством проект поправок в Трудовой кодекс.

Очередной законопроект «с заботой о народе» принят депутатами правящего большинства в первом чтении.

Неиспользованные в течение двух лет дни ежегодного отпуска будут считаться погашенными.

Это предусматривает принятый правительством проект поправок в Трудовой кодекс.

Согласно проекту, работодатель должен будет письменно уведомить работника о числе неиспользованных дней и сроке их окончания.

Остатки дней отпуска, не использованные до вступления в силу изменений, можно будет задействовать ещё почти шесть лет — до 31 декабря 2029 года.

закон