Макрон заявил, что тщательно обдумал свои заявления по Украине

«Это очень серьезная тема. Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено», — заявил он на полях открытия олимпийской деревни.
На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.
Вскоре французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне отметил, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, уточнил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, «совершенно нормально».
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки «неких контингентов на Украину» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.