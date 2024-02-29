В Ереване заявили о попытках сделать Армению членом Союзного государства

«Никто не должен удивляться тому, что Армения пытается сохранить свою независимость. Армянский народ вмешался в эти планы, в 2021 году избрал то правительство, которое [по плану] должно было уйти, чтобы пришло новое правительство, чтобы мы вошли в союзное государство. Таков был план», — сказал Симонян.