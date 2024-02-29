Еврокомиссия разрешила разморозить помощь ЕС для Польши на €137 млрд

Спор о судебной системе в Польше длился с 2021 года, критика польской судебной системы стала причиной блокировки выплат финансовой помощи ЕС стране. В июле Суд Европейского союза потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда страны, утверждая, что она может угрожать беспристрастности и независимости судей. Осенью того же года суд обязал Польшу выплачивать штраф в размере €1 млн до тех пор, пока судебная система не будет приведена в соответствие с нормами ЕС. В мае размер штрафа вырос до €160 млн.