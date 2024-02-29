Депутаты Европарламента приняли резолюцию о поддержке Украины

Согласно релизу Европарламента, резолюция предполагает отсутствие каких-либо ограничений на военную помощь Украине. В частности, страны Евросоюза обязались предоставлять украинской армии военную технику на сумму не менее чем 0,25% своего ВВП ежегодно. Речь идет в том числе о поставках систем ПВО, ракет большой дальности Taurus и Storm Shadow/SCALP, 155-мм боеприпасы, а также БПЛА и средства противодействия им.
В рамках резолюции депутаты ЕП призвали страны объединения «вступить в диалог» с оборонными компаниями, чтобы они увеличили производство военной техники и ускорили сроки ее поставок. По словам депутатов, это должно быть приоритетнее, чем заказы из других третьих стран. Кроме того, депутаты призвали Палату представителей США принять пакет военной помощи Украине без дальнейшего затягивания.
В резолюции также идет речь о конфискации замороженных российских активов для помощи Украине. Документ предполагает распределение этих средств на восстановление Украины и выплаты компенсаций пострадавшим от боевых действий. «Россию необходимо обязать выплатить наложенные на нее репарации, чтобы гарантировать, что она внесет существенный вклад в восстановление Украины», — говорится в резолюции.
Документ также призывает ЕС расширить политику санкций против России и Белоруссии, включая запрет на импорт российского урана и металлургической продукции в ЕС. Кроме того, речь идет о прекращении ядерного сотрудничества с Россией и введение полного эмбарго на импорт ЕС российской сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также ископаемого топлива и сжиженного природного газа, транспортируемых по морю.