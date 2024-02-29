Депутаты Европарламента приняли резолюцию о поддержке Украины

В рамках резолюции депутаты ЕП призвали страны объединения «вступить в диалог» с оборонными компаниями, чтобы они увеличили производство военной техники и ускорили сроки ее поставок. По словам депутатов, это должно быть приоритетнее, чем заказы из других третьих стран. Кроме того, депутаты призвали Палату представителей США принять пакет военной помощи Украине без дальнейшего затягивания.