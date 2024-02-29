Глава Приднестровья провел встречу с послом Великобритании

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. В Тирасполе состоялась встреча главы Приднестровья Вадима Красносельского с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Молдове Ферн Хорин.
Хорин впервые посетила Приднестровье с тех пор как возглавила британское посольство осенью 2023 года. Перед началом встречи она отметила, что рассчитывает обсудить широкий круг тем, что позволит ей сформировать правильное представление о реальном положении дел в регионе.
В беседе были затронуты такие темы, как экономика, соблюдение прав человека и прошедший накануне в Тирасполе съезд депутатов всех уровней. Красносельский рассказал на встрече о нарушении Кишиневом прав приднестровцев, сообщили в пресс-службе главы Приднестровья. Он выделил три аспекта, которые легли в основу дискуссии делегатов: соблюдение прав человека, экономика и продолжение переговорного процесса.
В дипведомстве Великобритании отметили, что Ферн Хорин на встрече с Красносельским подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Молдовы, а также мирного урегулирования приднестровского конфликта. Она сообщила, что в беседе обсуждались вопросы нарушений прав человека, зарегистрированных на левом берегу Днестра, таких как ограничения свободы выражения мнений и права на публичные собрания, а также безопасность и экономическая ситуация в регионе, проблемы переговорного процесса.