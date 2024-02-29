Глава Приднестровья провел встречу с послом Великобритании

В дипведомстве Великобритании отметили, что Ферн Хорин на встрече с Красносельским подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Молдовы, а также мирного урегулирования приднестровского конфликта. Она сообщила, что в беседе обсуждались вопросы нарушений прав человека, зарегистрированных на левом берегу Днестра, таких как ограничения свободы выражения мнений и права на публичные собрания, а также безопасность и экономическая ситуация в регионе, проблемы переговорного процесса.