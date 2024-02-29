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Обновленный список стран, которые граждане Узбекистана могут посещать без визы

Путешествовать без визы граждане Узбекистана могут в более 30 странах мира, ещё порядка 30 государств готовы предоставить визы по прибытии, а 15 стран — электронные визы.
Источник: Uznews

Как сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ахрор Бурханов, число стран, в которые граждане Узбекистана могут въезжать без визы, достигло 31.

В частности, свободно въехать можно в следующие страны:

— Антигуа и Барбуда;

— Азербайджан;

— Армения;

— Барбадос;

— Беларусь;

— Гаити;

— Гамбия;

— Грузия;

— Доминика;

— Иран;

— Казахстан;

— Катар;

— Кения;

— Кот-д'Ивуар;

— Кыргызская Республика;

— Малайзия;

— Микронезия;

— Молдова;

— Монголия;

— Намибия;

— ОАЭ;

— Палестина;

— Российская Федерация;

— Сейшельские острова;

— Сент-Винсент и Гренадины;

— Суринам;

— Таджикистан;

— Турция;

— Украина;

— Филиппины;

— Шри-Ланка.

Кроме того, в 28 государств узбекистанцам по прибытии предоставят визу:

— Боливия;

— Бурунди;

— Гвинея-Бисау;

— Зимбабве;

— Индонезия;

— Иордания;

— Кабо-Верде;

— Камбоджа;

— Коморы;

— Лаос;

— Ливан;

— Маврикий;

— Мавритания;

— Мадагаскар;

— Макао (Китай);

— Мальдивы;

— Мозамбик;

— Непал;

— Никарагуа;

— Палау;

— Руанда;

— Самоа;

— Сьерра-Леоне;

— Таиланд;

— Тимор-Лесте;

— Того;

— Тувалу;

— Ямайка.

В 15 странах готовы предоставить жителям Узбекистана электронные визы во время путешествия:

— Вьетнам;

— Габон;

— Гвинея;

— Джибути;

— Индия;

— Демократическая Республика — Конго;

— Лесото;

— Малави;

— Нигерия;

— Саудовская Аравия;

— Уганда;

— Эквадор;

— Экваториальная Гвинея;

— Эфиопия;

— Южный Судан.

туризм и отдых