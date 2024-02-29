Обновленный список стран, которые граждане Узбекистана могут посещать без визы

Как сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ахрор Бурханов, число стран, в которые граждане Узбекистана могут въезжать без визы, достигло 31.
В частности, свободно въехать можно в следующие страны:
— Антигуа и Барбуда;
— Азербайджан;
— Армения;
— Барбадос;
— Беларусь;
— Гаити;
— Гамбия;
— Грузия;
— Доминика;
— Иран;
— Казахстан;
— Катар;
— Кения;
— Кот-д'Ивуар;
— Кыргызская Республика;
— Малайзия;
— Микронезия;
— Молдова;
— Монголия;
— Намибия;
— ОАЭ;
— Палестина;
— Российская Федерация;
— Сейшельские острова;
— Сент-Винсент и Гренадины;
— Суринам;
— Таджикистан;
— Турция;
— Украина;
— Филиппины;
— Шри-Ланка.
Кроме того, в 28 государств узбекистанцам по прибытии предоставят визу:
— Боливия;
— Бурунди;
— Гвинея-Бисау;
— Зимбабве;
— Индонезия;
— Иордания;
— Кабо-Верде;
— Камбоджа;
— Коморы;
— Лаос;
— Ливан;
— Маврикий;
— Мавритания;
— Мадагаскар;
— Макао (Китай);
— Мальдивы;
— Мозамбик;
— Непал;
— Никарагуа;
— Палау;
— Руанда;
— Самоа;
— Сьерра-Леоне;
— Таиланд;
— Тимор-Лесте;
— Того;
— Тувалу;
— Ямайка.
В 15 странах готовы предоставить жителям Узбекистана электронные визы во время путешествия:
— Вьетнам;
— Габон;
— Гвинея;
— Джибути;
— Индия;
— Демократическая Республика — Конго;
— Лесото;
— Малави;
— Нигерия;
— Саудовская Аравия;
— Уганда;
— Эквадор;
— Экваториальная Гвинея;
— Эфиопия;
— Южный Судан.