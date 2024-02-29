Глава Пентагона Остин: Поражение Украины грозит прямым столкновением РФ и НАТО

А ранее обозреватель газеты Asia Times Стефан Брайен заявил, что в случае прямого военного конфликта между РФ и НАТО альянс может попытаться атаковать Калининград. По его мнению, натовские военные могут также иметь интерес к российским миротворческим подразделениям в Приднестровье.