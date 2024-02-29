МИД оценил заявление главы Пентагона о возможной войне России с НАТО

Во время своего выступления Ллойд Остин также отметил, что на фоне конфликта на Украине страны Балтии обеспокоены, «станут ли они следующими». Остин подчеркнул, что в связи с существующей опасностью США важно поддерживать Украину и обеспечивать военных необходимыми боеприпасами для артиллерии и ПВО.