Нетаньяху заявил о необходимости ликвидировать все батальоны ХАМАС

Он добавил, что чувствует на себе давление международного сообщества, которое требует прекратить войну в секторе Газа, но Израиль не поддастся этому. По словам Нетаньяху, много борьбы с ХАМАС предстоит в центральной части анклава и в Рафахе. Премьер-министр заверил, что перед боевыми действиями Израиль позаботится о соблюдении норм международного права: эвакуирует всех мирных беженцев и проследит за выполнением гуманитарных норм.