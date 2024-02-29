Нетаньяху заявил о необходимости ликвидировать все батальоны ХАМАС

«Свобода действий ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля. — Ред.) с начала войны является беспрецедентной с момента создания государства, и я буду продолжать вместе со своими соратниками сопротивляться любому международному давлению, которое направлено на прекращение кампании. Кампания продолжится. Победа над ХАМАС требует ликвидации всех его батальонов, в том числе в Рафахе», — сказал Нетаньяху.
Он добавил, что чувствует на себе давление международного сообщества, которое требует прекратить войну в секторе Газа, но Израиль не поддастся этому. По словам Нетаньяху, много борьбы с ХАМАС предстоит в центральной части анклава и в Рафахе. Премьер-министр заверил, что перед боевыми действиями Израиль позаботится о соблюдении норм международного права: эвакуирует всех мирных беженцев и проследит за выполнением гуманитарных норм.
По словам Нетаньяху, сейчас слишком рано говорить, будет ли заключена сделка по освобождению израильских заложников, но государство прикладывает «все возможные усилия», чтобы они вернулись домой. Нетаньяху также требует от возможных будущих партнеров по этой по сделке имена всех, кто будет освобожден в ее рамках.
Ранее, 28 февраля, портал Axios сообщал, что США потребовали от Израиля и других неназванных стран предоставить гарантии соблюдения международного права и отказа от любого вмешательства в работу гуманитарных миссий США в зоне военных конфликтов. Израилю на это было дано 45 дней (время пошло с 8 февраля — это дата подписания меморандума с этими требованиями), иначе государство рискует остаться без поставок американских вооружений.
Двумя днями ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер после переговоров с Египтом, Катаром и Израилем рассказал, что в сделке с ХАМАС по освобождению израильских заложников и шестинедельному перемирию наметился прогресс. Миллер был уверен, что сделку скоро удастся заключить.
В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль прекратит бои в северной части Газы после того, как стране вернут всех заложников. По его словам, тогда же беженцы смогут вернуться в ту часть анклава, потому что гуманитарная ситуация улучшится.
Министр израильского военного кабинета Бени Ганц 18 февраля предупредил о военной операции Израиля в городе Рафах на юге Газы, которая начнется, если ХАМАС не освободит заложников. Он заверил, что перед непосредственными боевыми действиями Израиль удостоверится, что беженцы покинули город.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков за четыре дня до этого выразил обеспокоенность России планами Израиля, потому что в этом городе находятся очень много беженцев — его штурм чреват большими жертвами среди них. Кроме того, усугубится тяжелая гуманитарная ситуация.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.