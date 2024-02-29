Автотранспортный бунт в Молдове: почему бастовали перевозчики

В течение двух дней в Молдове была приостановлена большая часть междугородних рейсов. Причина — протест автоперевозчиков, недовольных поправками в законодательстве, которые приняла нынешняя правящая партия PAS, не учитывая интересы и рекомендации работников отрасли.
В то же время руководство парламента предложило автоперевозчикам огласить свои предложения по изменениям в Кодекс автомобильного транспорта.
Будут ли услышаны требования протестующих и согласится ли парламент учесть доводы транспортников при внесении поправок в закон?
Эту тему в программе «Экспертиза» обсуждаем с председателем Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (АРОТА) Молдовы Олегом Алексой.