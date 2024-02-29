Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет

ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Палата представителей США в четверг утвердила законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна), свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку данной меры высказались 320 членов нижней палаты конгресса, против проголосовали 99.
Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.