Лев Алферов: Президент РФ представил долгосрочный план развития страны

«Еще одна важная тема — поддержка ЖКХ, — продолжает Лев Алферов. — На модернизацию объектов до 2030 года в общей сложности будет направлено 4,5 трлн рублей. Это большая сумма, но и сама отрасль очень сложная, ее невозможно модернизировать в одночасье на сто процентов, перестроить тысячи и тысячи котельных, проложить миллионы километров труб».