Лев Алферов: Президент РФ представил долгосрочный план развития страны

Послание имеет как минимум 6-летний горизонт планирования, многие задачи были поставлены до 2030 года, а некоторые — и на более долгосрочную перспективу, отмечает эксперт.
«Речь президента была очень насыщенной, можно с уверенностью говорить о том, что Владимир Путин составил программу развития страны на долгосрочную перспективу», — полагает Лев Алферов.
Лейтмотивом послания стали создание благоприятных условий для семей с детьми, а также поддержка демографических изменений в части роста рождаемости и продолжительности жизни.
«И это очень важно и правильно, потому что семья — одна из государственных скреп», — подчеркивает эксперт и обращает внимание на то, что глава государства говорил о материальной поддержке многодетных.
Речь идет и о дополнительных налоговых вычетах, и о продолжении показавших свою эффективность программ материнского капитала и льготной семейной ипотеки до 2030 года.
Другой ключевой социальной темой послания стала поддержка участников СВО. Президент назвал наших бойцов будущей российской элитой, крепким фундаментом государства.
«Я радуюсь тому, что Президент РФ именно так понимает ситуацию, и поручения, которые он дает правительству, прагматичны, точны, конкретны, лаконичны», — говорит Лев Алферов.
По мнению эксперта, в послании четко сформулированы задачи, определены приоритеты работы и выстроены планы в нужной последовательности.
«Еще одна важная тема — поддержка ЖКХ, — продолжает Лев Алферов. — На модернизацию объектов до 2030 года в общей сложности будет направлено 4,5 трлн рублей. Это большая сумма, но и сама отрасль очень сложная, ее невозможно модернизировать в одночасье на сто процентов, перестроить тысячи и тысячи котельных, проложить миллионы километров труб».
Но не делать этого нельзя, более того, необходимо наращивать темп обновления коммунальной инфраструктуры. Как значимую для регионов Лев Алферов отметил и тему списания долгов перед федеральным бюджетом.
«Это означает, что высвободившиеся средства можно будет инвестировать, например, в сельское хозяйство, благоустройство», — рассуждает эксперт.