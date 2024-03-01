Что изменится в Беларуси с 1 марта 2024 года и касается всех белорусов

А еще в марте белорусов ждут сразу три выходных дня подряд — это станет возможно благодаря празднику 8 Марта, который в 2024-м выпадает на пятницу. Будут выходные и у школьников — весенние каникулы, которые захватят последнюю неделю марта. В школу — 1 апреля 2024. Правда, выпускникам сначала предстоят репетиционные тестирования, которые начнутся в марте и завершатся в апреле.