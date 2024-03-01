Вот что изменится в Беларуси с 1 марта 2024 года и касается всех белорусов.
Сомнительные банковские переводы белорусов начнут приостанавливать, поскольку с 1 марта вступает в силу постановление Нацбанка. В регуляторе рассказали о том, какие переводы могут попасть в категорию сомнительных: обращать внимание и ставить «на стоп» будут на нетипичное поведение клиента при переводе, нехарактерные для него суммы и места перевода.
С 1 марта 2024 года Литва закрывает сразу два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пунктах пропуска «Лаворишкес» («Котловка» с белорусской стороны) и «Райгардас» (соответственно, «Привалка» в Беларуси). В итоге Беларусь и Литву после 1 марта будут связывать всего два работающих пограничных КПП — «Мядининкай» (белорусский «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони» в Беларуси).
Как следует из информации Министерства по налогам и сборам, в марте в Беларуси подорожает только одна марка сигарет. Pall Mall Superslims Azure станет дороже на 20 копеек — до 5,40 рубля.
Пособие на погребение в Беларуси определяется исходя из размера средней зарплаты за позапрошлый месяц. В марте 2024 года пособие на погребение существенно уменьшится, поскольку рассчитывать его будут исходя из январской зарплаты. В январе величина средней зарплаты уменьшилась до 1991,2 рубля. Для сравнения: в декабре 2023 года она была 2271 рубль.
До 31 марта обязательно нужно подать в налоговую декларацию о доходах за 2023 год тем белорусам, которые получили подлежащие налогообложению доходы — например, за границей или из-за границы, при продаже двух и более авто, больше одного дома, квартиры, участка земли, гаража или машиноместа.
А еще в марте белорусов ждут сразу три выходных дня подряд — это станет возможно благодаря празднику 8 Марта, который в 2024-м выпадает на пятницу. Будут выходные и у школьников — весенние каникулы, которые захватят последнюю неделю марта. В школу — 1 апреля 2024. Правда, выпускникам сначала предстоят репетиционные тестирования, которые начнутся в марте и завершатся в апреле.