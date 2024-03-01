За рубежом началось досрочное голосование на выборах президента РФ

Как ранее рассказывал член ЦИК РФ Павел Андреев, всего, на данный момент, для голосования за рубежом образовано 288 УИК в 144 странах. По решению ЦИК РФ от 28 февраля, из них 67 участков в 45 странах с 1 марта будут задействованы в организации досрочного голосования. Как не раз отмечали в ЦИК РФ, количество участков для голосования за рубежом в этом году будет гораздо меньше, чем на прошлых выборах в 2018 году. «Связано это с недружественными действиями, которые производятся в отношении российских диппредставительств», — отметил Андреев.