Совет ветеранов Специальной Военной Операции создан в Дзержинске

Основными направлениями работы будут сбор и отправка гуманитарной помощи, решение юридических и медицинских вопросов возвращенных бойцов, а также просветительская деятельность и патриотическое воспитание. Алексей Чубин был выбран председателем правления Совета, в которое вошли семь активных участников, включая Александра Комарова, удостоенного медали «За отвагу» за проявленное мужество в ходе специальной военной операции.