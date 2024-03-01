Совет ветеранов Специальной Военной Операции создан в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.
Новая общественная организация объединит возвращенных бойцов из зоны боевых действий. Председателем избран Николай Ненашкин начальник правового управления Думы города, участвовавший в СВО как доброволец. Устав и структура организации были утверждены на собрании.
Глава города Иван Носков подчеркнул важность развития ветеранского движения СВО, поддерживая приоритет Президента России. Ненашкин отметил, что основные задачи Совета связаны с помощью бойцам и их семьям в оформлении документов и медицинской поддержкой.
Основными направлениями работы будут сбор и отправка гуманитарной помощи, решение юридических и медицинских вопросов возвращенных бойцов, а также просветительская деятельность и патриотическое воспитание. Алексей Чубин был выбран председателем правления Совета, в которое вошли семь активных участников, включая Александра Комарова, удостоенного медали «За отвагу» за проявленное мужество в ходе специальной военной операции.