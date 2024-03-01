Байден призвал Трампа сотрудничать по вопросу охраны границы

«Я так понимаю, мой предшественник в Игл-Пасс (штат Техас) сегодня. Вот что я скажу господину Трампу: вместо игры в политику, вместо того, чтобы подговаривать конгрессменов блокировать законопроекты, присоединяйся ко мне, а я присоединюсь к тебе, чтобы указать конгрессу на необходимость принять нормы по охране границы. Мы можем сделать это вместе», — заявил Байден журналистам после посещения приграничного городка в Техасе. Трансляцию вел Белый дом.