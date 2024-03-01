Что пообещал Путин для Дальнего Востока: зарплаты вырастут до 60 тысяч, газ проведут бесплатно

Размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться вдвое — до 35 тысяч рублей. Сейчас МРОТ в России установлен на уровне 19 242 рублей. Но на Дальнем Востоке есть районные коэффициенты, которые всегда увеличивают такие суммы. Например, в январе этого года МРОТ в Приморье установлен на уровне 28 863 рублей. Если к 2030 году его увеличат вдвое, то минимальная зарплата работников в крае составит уже 56 тысяч рублей. К МРОТ также привязываются пенсии, выплаты и пособия.