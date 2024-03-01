Что пообещал Путин для Дальнего Востока: зарплаты вырастут до 60 тысяч, газ проведут бесплатно

Семьям помогут
Президент в послании уделил много внимания демографии и уровню жизни российских семей. Прежде всего, в России запускают работу сразу нескольких новых нацпроектов, которые призваны увеличить рождаемость и поддержать людей.
Например, нацпроект «Семья» будет действовать до 2030 года. В его рамках ряд регионов, где рождаемость ниже среднероссийской, получат дополнительные средства в размере 75 миллиардов рублей. Часть средств поступит и в дальневосточные регионы.
Кроме того, будут точечно помогать многодетным семьям: увеличат налоговый вычет и оставят семейную ипотеку.
А еще — отремонтирую детсады и построят новые садики и школы. Работа начнется с 2025 года.
Вырастут зарплаты «Проблема бедности по-прежнему острая, затрагивает более 9% граждан, среди многодетных семей — около 30%. Нужно к 2030 году добиться уровня ниже 7%, а среди многодетных снизить надо до 12%», — заявил Владимир Путин в ходе послания.
Размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться вдвое — до 35 тысяч рублей. Сейчас МРОТ в России установлен на уровне 19 242 рублей. Но на Дальнем Востоке есть районные коэффициенты, которые всегда увеличивают такие суммы. Например, в январе этого года МРОТ в Приморье установлен на уровне 28 863 рублей. Если к 2030 году его увеличат вдвое, то минимальная зарплата работников в крае составит уже 56 тысяч рублей. К МРОТ также привязываются пенсии, выплаты и пособия.
Газификация Дальнего Востока
Регионы Сибири и Дальнего Востока будут газифицировать с помощью СПГ. В послании Владимир Путин перечислил города и регионы, которые попадают в программу: города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, Красноярск и Камчатку.
Продолжат и программу социальной газификации: коммуникации по программе будут проводить и до дачных домов льготных категорий граждан.
Отметим, в ходе послания президента Федеральному Собранию прозвучало много задач. Все они направлены на улучшение качества жизни в стране — помощь семьям, бойцам СВО, бизнесу.