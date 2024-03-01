Япония внесла в новые санкционные списки 12 физлиц и 36 организаций из России

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Японии расширило санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине, внеся туда 12 физических лиц и 36 организаций. Об этом говорится в официальном вестнике японского кабмина.
Согласно опубликованному списку, персональные санкции, предусматривающие заморозку активов в случае их обнаружения, были введены, в частности, в отношении уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирины Агеевой, ее коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой и уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева. Персональные ограничения были также введены против, в частности, председателя правительства Чечни Муслима Хучиева и командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева.
Япония также включила в санкционные списки российского бизнесмена Артема Усса и генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгения Дитриха. Японские персональные санкции также затронули директора «Артек» Константина Федоренко и начальника штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимира Коваленко.
Среди организаций, попавших в новые санкционные списки Японии, названы «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева электроника», концерн «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Базальт», Объединенная судостроительная корпорация, «Ангстрем», НПО «Аврора», «Импульс», КБ «Новатор». Санкции предусматривают экспортные ограничения. Также в списки, предусматривающие заморозку активов, вошли ФГУП «Атомфлот», АО «ГТЛК».
Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже более 1 тыс. человек и свыше 120 организаций из России. Уже были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий, в котором уже находятся порядка 800 наименований. В частности, был запрещен экспорт автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $43 тыс.). С 9 августа 2023 года были также запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин.