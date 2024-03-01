Япония внесла в новые санкционные списки 12 физлиц и 36 организаций из России

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже более 1 тыс. человек и свыше 120 организаций из России. Уже были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий, в котором уже находятся порядка 800 наименований. В частности, был запрещен экспорт автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $43 тыс.). С 9 августа 2023 года были также запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин.