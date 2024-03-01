Послание Путина транслировали на большом экране в Новосибирске

В Новосибирске послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию транслировали на площади Маркса на фасаде ГУМа. Об этом написали очевидцы в соцсетях.
Во время своего выступление глава государства рассказал о новых мерах поддержках населения (помощь участникам СВО, увеличение МРОТа, улучшение инфраструры образовательных учреждений, программы по ипотеки для сетей
«АиФ-Новосибирск» собрал главные цитаты с выступление Путина. Посмотреть их можно в галерее. Среди них было заявление о третьем этапе развития Транссибирской магистрали.