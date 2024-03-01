Военные полицейские применили опыт СВО в Челябинской области

В Челябинской области на спецполигоне собрали помощников начальников отделений гарнизонной и патрульной служб военных комендатур. Чтобы отработать учебную программу в ситуациях максимально приближенным к боевым, организаторы учений развернули несколько точек. Военные полицейские отработали задачу по осмотру здания для нейтрализации диверсионно-разведывательной группы условного противника. Также с бойцами изучили основу боя как на открытых, так и на закрытых территориях. Санинструкторы военной полиции, уже принимавшие участие в СВО, показали нюансы применения знаний по тактической медицине. Отдельные занятия прошли по отработке действий по оказанию первой медицинской помощи (в том числе и самопомощи) в разных зонах: «красной», «желтой», «зеленой».