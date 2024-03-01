Генеральный план Иркутска утвердили на заседании городской думы

На 60-м заседании думы утвердили генеральный план Иркутска. В нем учли необходимые правовые акты всех уровней, проанализировали и приняли в работу документы стратегического и территориального планирования, утвержденные проекты планировок, разработанные концепции единой набережной и предместий Знаменское и жилкино. Об этом сообщают в администрации Иркутска.
— Документу, который приняли в 2018 году, требовалась доработка. Осенью 2023 года представили проект генерального плана города. Мы учли все замечания, предложения и пожелания горожан. Теперь новый генплан утвержден. Он соответствует всем задачам, которые диктует время, ставят жители Иркутска и представители власти, — отметил мэр города Руслан Болотов.
В сфере транспорта предусмотрели технологическое перевооружение действующего аэропорта, строительство аэровокзалов внутренних и международных воздушных линий, повышение пропускной способности железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский до трех миллионов пассажиров в год, модернизация трамвайных линий и расширение троллейбусной сети.
Кроме того, планируется сформировать каркас новых магистральных улиц, устроить автомобильные дороги «Южный» и «Северный обход Иркутска», устроить западную объездную дорогу с мостом через Иркут и магистральную улицу из Ленинского округа через полуостров Кирова с мостом через Ангару с выходом на Маратовскую развязку. Планируется обустроить велосипедные дорожки во всех округах города и установить канатную гандольную дорогу через Ангару.
В Историческом центре в планах отреставрировать объекты культурного наследия и восстановить утраченные, провести реконструкцию типовой жилой застройки, возможное строительство на свободных территориях. А также освоить территориальные резервы, ликвидировать аварийный и ветхий жилищный фонд, заменить жилые дома серии 1−335 среднеэтажной и многоэтажной жилой застройкой. Предусмотрено строительство 78 объектов спорта.
Срок реализации проекта — 20 лет.