Генеральный план Иркутска утвердили на заседании городской думы

Кроме того, планируется сформировать каркас новых магистральных улиц, устроить автомобильные дороги «Южный» и «Северный обход Иркутска», устроить западную объездную дорогу с мостом через Иркут и магистральную улицу из Ленинского округа через полуостров Кирова с мостом через Ангару с выходом на Маратовскую развязку. Планируется обустроить велосипедные дорожки во всех округах города и установить канатную гандольную дорогу через Ангару.