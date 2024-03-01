Умер бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни

«Сегодня (29 февраля — прим. ТАСС) я с большой печалью узнал о смерти Брайана Малруни, бывшего премьер-министра Канады», — говорится в его заявлении. Трюдо отметил, что Малруни был «олицетворением канадских ценностей», человеком, которого уважали как в Канаде, так и за рубежом. О причинах смерти политика не сообщается.