В Новосибирске начали принимать документы от кандидатов в мэры

«Люди приносят свои документы в соответствии с тем перечнем, который есть в опубликованном объявлении о выборах. Приём документов продлится до 15 марта, — рассказал Сиб.фм член конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Антон Тыртышный. — Конкурс сам состоится 4 апреля. Сначала будет тестирование. Они должны будут пройти тест на знание законодательства. По этой анкете кто-то будет допущен ко 2 этапу, а кто-то нет. В ходе тестирования кандидаты должны ответить правильно более чем на половину вопросов теста».