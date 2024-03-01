Всё вокруг человека — Михаил Дегтярев оценил послание президента

Послание президента России Федеральному Собранию, которое Владимир Владимирович Путин огласил накануне, основано на интересах простых граждан страны и нацелено на долгоиграющие цели достижения суверенитета во всех областях нашей жизни. Такую оценку важности выступления главы государства перед парламентом и всем нашим многонациональным народом дал губернатор Михаил Дегтярев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Послание президента Владимира Владимировича Путина устремлено в будущее. Оно всё вокруг человека. Всё вокруг России, её суверенитета и её защитников. Но самое главное, что оно базируется на результатах нашей совместной работы. Только за последние 10 лет произошли кардинальные изменения и в социальной сфере Хабаровского края, и в экономике. Построены многие объекты и в Хабаровске, и в Комсомольске-на-Амуре, и во многих уголках региона. Это всё результат заботы президента о Дальнем Востоке, — отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. — Напомню, в 2013 году Владимир Владимирович Путин провозгласил поворот на Восток. Отдельные программы были приняты по развитию Дальнего Востока. И Хабаровский край здесь флагман. Если говорить в историческом масштабе, то Пётр I прорубил «окно в Европу», а Владимир Владимирович Путин открыл «ворота в Азию».
И пролегает этот путь на Восток именно через Хабаровский край — основной логистический центр ДФО. Не случайно Хабаровскому краю было уделено отдельное внимание в послании. Президент затронул такие важные направления как развитие БАМа, портов Ванино и Советской Гавани, газификацию региона и расселение аварийного жилья. Работы по каждому в крае уже ведутся, однако их включение в послание означают новый этап развития и дополнительные возможности. Глава региона прекрасно понимает важность этих направлений для края, поэтому фиксирует готовность работать с полной отдачей по поставленным задачам.
— Отдельно отмечу региональную повестку, которую президент дал в своём послании. Это расселение аварийного жилья, большие деньги направят регионам. Это развитие транспортной инфраструктуры — развязки, дороги, обходы городов. Это обновление автобусного парка, в том числе школьных автобусов. Это всё напрямую коснётся Хабаровского края, — отметил глава региона. — Хабаровский край примет участие в реализации национальных целей, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным!
Напомним, в своём послании национальный лидер поручил продлить действие уже реализуемых национальных проектов и дал старт ещё пяти новым:
«Семья» — повышение качества жизни семей с детьми, поддержка рождаемости;
«Молодёжь России» — проект о будущем и для будущего страны;
«Продолжительная и активная жизнь» — решение проблемы средней продолжительности жизни в сельских территориях, где она ниже, чем в среднем по стране;
«Кадры» — работа, направленная на то, чтобы подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века;
«Экономика данных» — формирование к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, на эти цели в течение 6 лет выделят 700 млрд рублей.
Также Владимир Владимирович Путин выступил с сенсационным заявлением о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам регионам России. Что это означает для Хабаровского края, прокомментировал губернатор Михаил Дегтярев.
— За последние три года мы полностью заместили тяжёлые в обслуживании коммерческие кредиты бюджетными. Для нас списание долгов — это возможность получить средства на инвестиционное развитие региона, новые стройки, благоустройство, расселение из аварийного жилья, социальную поддержку людей, — объяснил руководитель Хабаровского края.