Всё вокруг человека — Михаил Дегтярев оценил послание президента

— Послание президента Владимира Владимировича Путина устремлено в будущее. Оно всё вокруг человека. Всё вокруг России, её суверенитета и её защитников. Но самое главное, что оно базируется на результатах нашей совместной работы. Только за последние 10 лет произошли кардинальные изменения и в социальной сфере Хабаровского края, и в экономике. Построены многие объекты и в Хабаровске, и в Комсомольске-на-Амуре, и во многих уголках региона. Это всё результат заботы президента о Дальнем Востоке, — отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. — Напомню, в 2013 году Владимир Владимирович Путин провозгласил поворот на Восток. Отдельные программы были приняты по развитию Дальнего Востока. И Хабаровский край здесь флагман. Если говорить в историческом масштабе, то Пётр I прорубил «окно в Европу», а Владимир Владимирович Путин открыл «ворота в Азию».