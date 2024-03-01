«Пользуйтесь Стамбулом»: Литва закрыла железнодорожные станции для россиян

Вагоны поезда до Москвы от станции в Калининграде в день поездки отправлялись полупустыми. Российско-литовская граница примерно через два часа. Уже в Кяне в поезд сели около десятка человек. Зато на обратной дороге в поезде Москва — Калининград свободных мест нет, а среди пассажиров немало тех, кто едет именно до Кяны или Кибартая. Хотя билетов до этих станций купить нельзя — в расписании поездов они указаны как технические.