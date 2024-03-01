Мэр Иркутска: Озвученные Президентом задачи являются приоритетными в нашей деятельности

«Большая честь присутствовать на ежегодном послании президента Федеральному Собранию и напрямую услышать от Владимира Путина о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики России. О том, каких результатов мы уже достигли и что сделать предстоит. В самом начале президент четко обозначил: “Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен”. Наш лидер вывел страну на новый уровень: сегодня с нами считаются во всем мире, — подчеркнул Руслан Болотов. — Важно, что будет выделено дополнительное федеральное финансирование на ряд направлений, которые актуальны для Иркутска: восстановление объектов культурного наследия, комплексное развитие территорий, расселение из аварийного жилья, развитие общественного транспорта. Рассчитываем на поддержку федерации!».