Мэр Иркутска: Озвученные Президентом задачи являются приоритетными в нашей деятельности

«Большая честь присутствовать на ежегодном послании президента Федеральному Собранию и напрямую услышать от Владимира Путина о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики России. О том, каких результатов мы уже достигли и что сделать предстоит. В самом начале президент четко обозначил: “Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен”. Наш лидер вывел страну на новый уровень: сегодня с нами считаются во всем мире, — подчеркнул Руслан Болотов. — Важно, что будет выделено дополнительное федеральное финансирование на ряд направлений, которые актуальны для Иркутска: восстановление объектов культурного наследия, комплексное развитие территорий, расселение из аварийного жилья, развитие общественного транспорта. Рассчитываем на поддержку федерации!».
Владимир Путин рассказал о новых национальных проектах: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных».
«Ценно, что президент говорил о масштабных проектах и наряду с этим озвучивал конкретные меры, которые будут реализованы в ближайшее время. Так, призвал увеличивать меры поддержки молодых специалистов. В Иркутске такую работу уже ведем: выплачиваем “подъемные” медикам и начинающим педагогам, компенсируем аренду жилья», — цитирует Руслана Болотова пресс-служба мэрии.
Особое внимание Владимир Путин уделил развитию туризма. Возле озера Байкал, так же, как и на берегах Балтики, Азовского и Каспийского морей, появится новый курорт, что позволит увеличить туристический поток через Иркутск.