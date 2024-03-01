Ранее в санкционный список Евросоюза были включены Новосибирский патронный завод и Новосибирский завод искусственного волокна, омское ПАО «Сатурн», Центральное конструкторское бюро автоматики и руководители этих компаний.
Артем Усс был задержан в Италии в 2022 году по запросу Минюста США, он подозревается в нарушении режима санкций и отмывании денег. Свою вину предприниматель отрицал. После решения миланского суда об экстрадиции Артема Усса в США, тот сбежал из-под домашнего ареста и вернулся в Россию.
Оксана Павлова.
Сын экс-губернатора Красноярского края попал в санкционный список Японии
Власти Японии ввели санкции против 12 физлиц и 36 организаций. По данным МИДа Японии, персональные санкции ведены также в отношении Артема Усса — сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса. Также в список вошел завод «Омсктрансмаш».
Ранее в санкционный список Евросоюза были включены Новосибирский патронный завод и Новосибирский завод искусственного волокна, омское ПАО «Сатурн», Центральное конструкторское бюро автоматики и руководители этих компаний.