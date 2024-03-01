Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём благодарности

«Поздравляю вас с Днем благодарности! Это важный праздник, который содействует укреплению сплоченности нашего народа. Выражая друг другу признательность и почтение, мы продвигаем такие основополагающие ценности, как дружба, согласие и солидарность. Все это способствует консолидации нашей нации.



Милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь — эти качества, испокон веков присущие нашему народу, особенно ярко проявляются во времена испытаний.

Сегодня мы твердо следуем по пути построения Справедливого Казахстана, шаг за шагом реализуя масштабные преобразования», — сказал президент.