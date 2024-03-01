Участники автопробега Владивосток — Луганск прибыли в Иркутск

По информации пресс-службы администрации Иркутска, маршрут автопробега составляет почти 9500 километров. Остановки делают в местах, чье историческое сообщество активно поддержало идею. Желающие также могут присоединиться к проекту или отправить вещи, которые необходимы бойцам.