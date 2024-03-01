Участники автопробега Владивосток — Луганск прибыли в Иркутск

Под девизом «Все для фронта — все для победы» его проводит Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» совместно с благотворительным фондом «Народ и армия едины».
Активисты едут на машинах, которые передадут воинским частям в ЛНР. В 19 городах страны по маршруту движения проводят патриотические мероприятия с привлечением ветеранов боевых действий и членов молодежных объединений.
В Иркутске на площади у «Вечного огня Славы» состоялся митинг. Участие в нем приняли заместитель председателя областного Законодательного собрания Кузьма Алдаров, депутат Законодательного собрания региона Денис Ягодзинский, советник мэра Иркутска Вячеслав Мазанов, представители иркутского школьного Поста № 1.
В завершение мероприятия собравшиеся возложили цветы к мемориалу.
По информации пресс-службы администрации Иркутска, маршрут автопробега составляет почти 9500 километров. Остановки делают в местах, чье историческое сообщество активно поддержало идею. Желающие также могут присоединиться к проекту или отправить вещи, которые необходимы бойцам.