Экс-мэр Большого Камня Рустям Абушаев пошел на повышение в зоне СВО

В конце декабря стало известно, что Абушаев получил осколочное ранение и был госпитализирован. Однако после прошедшей реабилитации он вновь вернулся в строй. Он отметил, что полученные страховые выплаты в размере около трех миллионов рублей перевел на нужды отряда.