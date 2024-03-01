Экс-мэр Большого Камня Рустям Абушаев пошел на повышение в зоне СВО

Напомним, ранее бывший командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов был назначен на должность вице-губернатора Приморского края. Теперь он будет курировать вопросы, касающиеся внутренней политики края. На его должность был назначен Рустям Абушаев, передает deita.ru.
Отметим, что бывший градоначальник Большого Камня добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции. Спустя некоторое время стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело из-за махинаций с землей в Надеждинском районе.
В настоящее время уголовное дело в отношении Абушаева приостановлено. За свои подвиги в зоне СВО он неоднократно был награжден.
В конце декабря стало известно, что Абушаев получил осколочное ранение и был госпитализирован. Однако после прошедшей реабилитации он вновь вернулся в строй. Он отметил, что полученные страховые выплаты в размере около трех миллионов рублей перевел на нужды отряда.
Фото: правительство Приморского края.