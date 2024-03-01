Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией

В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.