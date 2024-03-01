Япония ввела санкции против Уралвагонзавода и бюро «Новатор»

Всего правительство страны ввело санкции против 12 физлиц и 36 организаций, связанных с Россией. Запретительные меры коснулись экспорта товаров, способствующих укреплению промышленной базы РФ, а также ввоза нетехнических алмазов российского происхождения.



Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Входит в госкорпорацию «Ростех». Под санкции Японии компания впервые попала в 2022 году, также она внесена в санкционные списки Великобритании, Евросоюза, США и Канады. В декабре под европейские санкции попал гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов.



Напомним, в феврале бюро «Новатор» посетил министр обороны Сергей Шойгу, где проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования «Калибр» и оперативно-тактического комплекса «Искандер». Президент Владимир Путин во время своего визита в Свердловскую область побывал на Уралвагонзаводе и пообещал направить 400 млн руб. двум нижнетагильским техникумам, которые готовят рабочие кадры для предприятия.