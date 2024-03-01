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Япония ввела санкции против Уралвагонзавода и бюро «Новатор»

Два предприятия из Свердловской области попали в пакет санкций Японии: опытное-конструкторское бюро «Новатор» (входит в концерн «Алмаз Антей») из Екатеринбурга и Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, который попал под японские санкции во второй раз, сообщили в МИДе Японии.

Всего правительство страны ввело санкции против 12 физлиц и 36 организаций, связанных с Россией. Запретительные меры коснулись экспорта товаров, способствующих укреплению промышленной базы РФ, а также ввоза нетехнических алмазов российского происхождения.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Входит в госкорпорацию «Ростех». Под санкции Японии компания впервые попала в 2022 году, также она внесена в санкционные списки Великобритании, Евросоюза, США и Канады. В декабре под европейские санкции попал гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов.

Напомним, в феврале бюро «Новатор» посетил министр обороны Сергей Шойгу, где проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования «Калибр» и оперативно-тактического комплекса «Искандер». Президент Владимир Путин во время своего визита в Свердловскую область побывал на Уралвагонзаводе и пообещал направить 400 млн руб. двум нижнетагильским техникумам, которые готовят рабочие кадры для предприятия.

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