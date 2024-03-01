Главный спикер ЗС Андрей Шимкив о Послании Президента-2024

Послание президента Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем дается оценка положению дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.
Мероприятие завершилось в Гостином Дворе в Москве. На оглашение Послания были приглашены члены Правительства, Совета Федерации и Государственной думы, главы Конституционного и Верховного судов, члены Государственного совета, Общественной палаты, Губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, журналисты (в том числе зарубежные).
Комментируя обращение президента Федеральному Собранию, спикер регионального парламента отметил: «Думаю, не только я обратил внимание как часто слова Президента прерывались аплодисментами в зале. И наверняка, вся страна также перед телевизорами аплодировала. Потому что каждое предложение, каждое решение президента — это продолжение и решение тех вопросов, которые задавали ему жители страны, в ходе прямого разговора, как в начале Послания сказал сам президент. Прямой разговор — прямые системные и понятные решения президента. От важнейших вопросов экологического благополучия, от модернизации сельских почтовых отделений — до масштабных инвестиций в социальную сферу, экономику, науку… От нового отраслевого проекта “земский работник культуры” до новых национальных проектов, в основе которых — конкретный человек. Расходы внушительные, да. Но не только цифры важны. Не менее важны системность и последовательность мер и решений, предложенных президентом.
Важнейшее, я бы сказал стратегическое решение для экономики регионов — списание бюджетных кредитов. И очень важно, что эти средства остаются дальше работать в регионах, будут укреплять экономику субъектов. Но главное, конечно, за кадрами. Это и новый национальный проект, с одноименным названием, и сквозные отраслевые и точечные меры поддержки.
Все услышали — страна не только адаптировалась в новых экономических условиях, но и начинает ускоренное развитие.
Президент закончил свое выступление словами «Верю в будущее России». Каждый, я уверен — каждый, кто слушал Послание — готов эти слова повторить".