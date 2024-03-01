Главный спикер ЗС Андрей Шимкив о Послании Президента-2024

Комментируя обращение президента Федеральному Собранию, спикер регионального парламента отметил: «Думаю, не только я обратил внимание как часто слова Президента прерывались аплодисментами в зале. И наверняка, вся страна также перед телевизорами аплодировала. Потому что каждое предложение, каждое решение президента — это продолжение и решение тех вопросов, которые задавали ему жители страны, в ходе прямого разговора, как в начале Послания сказал сам президент. Прямой разговор — прямые системные и понятные решения президента. От важнейших вопросов экологического благополучия, от модернизации сельских почтовых отделений — до масштабных инвестиций в социальную сферу, экономику, науку… От нового отраслевого проекта “земский работник культуры” до новых национальных проектов, в основе которых — конкретный человек. Расходы внушительные, да. Но не только цифры важны. Не менее важны системность и последовательность мер и решений, предложенных президентом.