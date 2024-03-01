В Иркутской области началось голосование в отдаленных и труднодоступных местностях на выборах президента России

Досрочное голосование на выборах президента России проводится только в отдаленных и труднодоступных местностях Иркутской области. Такие территории есть в Бодайбинском, Братском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Куйтунском, Нижнеудинском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Чунском районах. Всего там зарегистрировано более 9200 избирателей. Добираются члены комиссий до удаленных территорий на авиационном, железнодорожном и автомобильном транспорте, а также используя суда на воздушной подушке.