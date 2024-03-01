Третья волна: Россия вступает в новый этап нацпроектов

Как все начиналось
С начала 2000-х годов в России разрабатывали различные концепции и программы стратегического развития страны. Первым инструментом комплексного решения целевых задач стали федеральные целевые программы (ФЦП), их начали принимать с 2002 года.
5 сентября 2005 года Владимир Путин на расширенном совещании с членами правительства, руководством Федерального собрания РФ и членами президиума Госсовета объявил о начале реализации в РФ приоритетных национальных проектов. Цель этих программ заключалась в концентрации бюджетных и административных ресурсов по главным направлениям социально-экономического развития РФ, что должно было привести к повышению качества жизни граждан России.
С 1 января 2006 года в России началась реализация четырех нацпроектов: «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)».
7 мая 2018 года, в день своей инаугурации, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Правительству РФ было поручено разработать (либо скорректировать уже существующие) 12 нацпроектов по направлениям:
демография;
здравоохранение;
образование;
жилье и городская среда;
экология;
безопасные и качественные автомобильные дороги;
производительность труда и поддержка занятости;
наука;
цифровая экономика;
культура;
малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
международная кооперация и экспорт.
Паспорта этих нацпроектов были утверждены в конце 2018 года.
Всего 12 нацпроектов и план развития инфраструктуры включали в себя 72 федеральных проекта.
За пять лет Россия потратила на реализацию нацпроектов 21 трлн рублей, из них в 2023 году — около 3 трлн рублей.
В сфере здравоохранения было построено или реконструировано примерно 900 больниц, поликлиник и фельдшерских пунктов, отремонтировано свыше 4 000 медицинских учреждений. В сфере образования было создано 17 тыс. центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 300 детских технопарков «Кванториум», 260 центров «IT-куб», появилось более 260 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях. В рамках нацпроекта «Наука» начали работать 15 научно-образовательных центров, объединяющих потенциал почти 160 вузов, более 140 профильных учреждений, а также 700 лабораторий под руководством молодых ученых. В рамках комплексного плана по развитию инфраструктуры всего по стране было уложено свыше 31 тыс. км трасс.
Как заявил глава государства, новые нацпроекты будут посвящены сфере труда, а также вопросам защиты семьи. Реализация некоторых из них начнется уже в 2024 году. Инвестиции в социальную сферу, демографию, технологию, инфраструктуру в рамках новых проектов Путин оценил как масштабные.
Нацпроект «Семья»
Первым из новых нацпроектов, о запуске которых объявил российский лидер, стала программа «Семья».
«Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется — “Семья”, — сказал Владимир Путин.
Говоря о проекте, президент отметил, что демографическая обстановка в России остается сложной, несмотря на то, что число многодетных семей в стране только за четыре года выросло на 26,7 процента.
«Большая многодетная семья должна стать ориентиром жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости», — сказал президент.
Глава государства сообщил, что на выполнение новой программы будет выделено 75 миллиардов рублей и поступать средства начнут с 2025 года.
Также Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года. Он напомнил, что сейчас при рождении первенца государство предоставляет 630 тысяч рублей, второго ребенка — еще 202 тысячи рублей.
Глава государства заявил и о продлении до 2030 года программы семейной ипотеки. Программа семейной ипотеки действует с 2018 года, по плану она должна была завершиться к 1 июля 2024 года.
Кроме того, глава государства призвал увеличить до 2,8 тысячи рублей в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч — на третьего и каждого последующего. Размер годового дохода, на который распространяется вычет, будет повышен с 350 до 450 тысяч рублей.
«Молодежь России»
Еще один новый национальный проект посвящен поддержке российской молодежи. Его реализация начнется уже в 2024 году.
«Это будет проект о будущем и для будущего нашей страны», — сказал Путин.
В рамках его выполнения власти будут консолидировать все позитивные наработки из сферы молодежной политики. Российские власти будут поддерживать классных руководителей и школьных кураторов. Так, советникам директоров школ по воспитательной работе будет положена дополнительная выплата, ее размер составит пять тысяч рублей.
«И отдельные решения предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в тех населённых пунктах, которым нужно уделить особое внимание, а именно таким населённым пунктам, где живёт меньше 100 тысяч человек, а это, по сути, все наши небольшие города, райцентры, посёлки, сёла. Так вот уже с 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей», — сообщил президент.
«Продолжительная и активная жизнь»
По новому проекту «Продолжительная и активная жизнь» до 2030 года на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более триллиона рублей.
Ежегодно планируется строить по 350 спорткомплексов, на эти цели в ближайшие шесть лет уйдет 65 млрд рублей, отметил глава государства. Кроме того, с 2025 года стартует программа капремонта детских садов.
В целом на капитальный ремонт детских садов и школ дополнительно выделят более 400 миллиардов рублей.
Президент предложил в предстоящие шесть лет обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где есть такая потребность,
«Потому что сейчас, в 2022—2023 годах, из 39 тысяч школ — 39 440 школ у нас — медицинские кабинеты есть только в 65 процентах. Есть над чем работать».
По словам Путина, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет.
«В дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+. Особое внимание нужно уделить регионам, где продолжительность жизни ниже, чем в среднем по стране», — отметил он.
Кроме того, со следующего года вводятся налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО.
«Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: “Бросай пить — вставай на лыжи!” Это тот самый случай, момент такой настал. Кстати говоря, что касается “пития”: здесь у нас заметный, хороший результат. Реально без всякого экстремизма мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя, и это, безусловно, сказывается на здоровье нации», — сказал Владимир Путин.
Также президент предложил разработать новую программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, репродуктивного здоровья. Она предусматривает расширение сети женских консультаций, обновление перинатальных центров и детских поликлиник.
«Кадры»
Объявляя об этом проекте, российский лидер заявил, что в каждой российской школе будет запущена программа профориентации, чтобы обеспечить связку работодателей и сферы образования.
По словам главы государства, в планы властей до 2028 года входит подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий, которые начнут трудиться в высокотехнологичных сферах российской экономики.
По словам главы государства, дефицит квалифицированных кадров и отсутствие собственных передовых технологий могут привести к замедлению экономического роста и развития страны. Он отметил, что власти понимают это, «и здесь нужно работать на опережение».
Глава государства поручил правительству реализовать программу ремонта и оснащения учреждений СПО. В порядок предстоит привести учебные здания, спортобъекты, общежития техникумов и колледжей. За шесть лет на эти цели выделят 120 млрд рублей из федерального бюджета. Кроме того, будет дополнительно выделено 124 млрд рублей на капитальный ремонт около 800 общежитий вузов и университетов.
До 2030 года в России построят 25 университетских кампусов. Путин предложил расширить эту программу и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков и выделить на эти цели около 400 миллиардов рублей из федерального бюджета, предусмотрев в кампусах все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей.
До 2030 года будет продлена программа «Приоритет — 2030» и на ее финансирование выделят дополнительно порядка 190 миллиардов рублей.
«Экономика данных»
Рассказывая об этой программе, Путин подчеркнул, что Россия уже является одним из мировых лидеров по цифровизации оказываемых государством услуг.
«Многим, в том числе европейским странам, еще предстоит достичь нашего уровня», — сказал президент.
Новый проект «Экономика данных» предполагает поддержку властями стартапов и предприятий, которые производят оборудование для хранения и обработки данных. На программу российские власти планируют выделить около 700 миллиардов рублей.
Главное — это оценка людей.
Владимир Путин подытожил, что все параметры всех новых национальных проектов должны быть утверждены правительством уже до конца 2024 года.
«Главный результат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммами потраченных денег. Главное — это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь. Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно чёткой, слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса. Это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее. Для достижения поставленных целей у нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности», — сказал президент России.
Суммарно на выполнение всех перечисленных нацпроектов правительство выделит более двух триллионов рублей.