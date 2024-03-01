Ойбек Маннанов назначен прокурором Мирзо-Улугбекского района столицы

На пост прокурора Мирзо-Улугбекского района Ташкента назначен Маннанов Ойбек Мэлсович. Об этом сообщает пресс-служба районного хокимията.
На данном посту он сменил Алиакбара Пулатова, работавшего прокурором района с марта 2022 года.
До своего назначения с марта 2020 года Ойбек Маннанов работал прокурором Алмазарского района.
Ойбек Маннанов родился в 1986 году. Он окончил Ташкентский государственный университет в 2009 году и высшие учебные курсы Генеральной прокуратуры в 2017 году. Карьеру начал в прокуратуре Яшнабадского района столицы, затем занимал различные должности в прокуратуре Ташкента.