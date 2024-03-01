Рустаму Минниханову исполнилось 67 лет

67 лет исполнилось сегодня Раису РТ Рустаму Минниханову. Он руководит регионом с 2010 года. С начала в должности Президента республики, с 2023 года в должности Раиса РТ.
Минниханов родился в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района. Выпускник Казанского сельскохозяйственного института (сейчас КГАУ) и Заочного института советской торговли, доктор экономических наук.
Трудовую деятельность будущий руководитель Татарстана начал в 1978 году с должности инженера-диагностика Сабинского районного объединения «Сельхозтехника». С 1985 по 1990 год работал в Арском районе. Занимал должности председателя правления райпо, председателя райисполкома, замглавы районной администрации.
А в 1993—1996 годы Минниханов руководил администрацией Высокогорского района. Затем возглавил министерство финансов РТ. С 1998 по 2010 годы занимал пост премьер-министра региона.