Bloomberg: Байден подготовит план использования российских активов к саммиту G7

При этом, по словам источников, чиновники G7 обсуждают использование замороженных активов в качестве залога или гарантий. Все союзники сходятся во мнении, что эти средства должны оставаться закрытыми для России, если она не пообещает помочь в восстановлении Украины, но расходятся во мнениях относительно законности полной конфискации. Bloomberg пишет, что Джо Байден в частном порядке заявил союзникам, что если Украина потерпит поражение в военном конфликте с Россией, то международный порядок изменится как минимум на следующие пять десятилетий.