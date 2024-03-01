Bloomberg: Байден подготовит план использования российских активов к саммиту G7

По словам источников Bloomberg, президент США настаивает, что замороженные российские активы необходимо использовать для финансирования бюджета Украины, а затем — для ее восстановления. Джо Байден не считает, что использование замороженных средств заменит необходимость помощи со стороны США, сказал один из источников. По его мнению, российские власти не должны самостоятельно решать, когда компенсировать Украине причиненный ущерб, утверждают источники агентства.
При этом, по словам источников, чиновники G7 обсуждают использование замороженных активов в качестве залога или гарантий. Все союзники сходятся во мнении, что эти средства должны оставаться закрытыми для России, если она не пообещает помочь в восстановлении Украины, но расходятся во мнениях относительно законности полной конфискации. Bloomberg пишет, что Джо Байден в частном порядке заявил союзникам, что если Украина потерпит поражение в военном конфликте с Россией, то международный порядок изменится как минимум на следующие пять десятилетий.
Лидеры G7 должны встретиться в Италии в июне.
Одна из проблем заключается в том, что большая часть заблокированных активов находится в Европе на счетах Euroclear. Любое соглашение о конфискации потребует поддержки всех стран G7. Еще одной проблемой является поиск варианта, который все союзники сочтут юридически обоснованным и который при этом снизит любые риски для евро. В прошлом году заблокированные российские активы позволили получить прибыль в размере $4,8 млрд.
В этом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных российских активов необходимо использовать для поставок военной техники Украине. Евросоюз уже начал работу по изъятию замороженных активов ЦБ РФ на техническом уровне.