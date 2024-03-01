Помимо казанского завода санкции введены против банка «Тинькофф», ФГУП «Атомфлот», против Объединенной судостроительной корпорации, против концернов «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод». Всего под ограничения попали 36 компаний.
Также Япония ввела санкции против 12 физлиц, включая уполномоченных по правам ребенка в Калужской и Ростовской областях Ирин3 Агееву и Ирину Черкасову, уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, главу правительства Чечни Муслима Хучиева
«Ъ-Казань».
Власти Японии ввели санкции против казанского завода «Элекон»
Власти Японии ввели санкции против ряда российских компаний, включая казанский завод «Элекон». Об этом сообщается на сайте МИДа страны.
Помимо казанского завода санкции введены против банка «Тинькофф», ФГУП «Атомфлот», против Объединенной судостроительной корпорации, против концернов «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод». Всего под ограничения попали 36 компаний.