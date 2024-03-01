Власти Японии ввели санкции против казанского завода «Элекон»

Помимо казанского завода санкции введены против банка «Тинькофф», ФГУП «Атомфлот», против Объединенной судостроительной корпорации, против концернов «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод». Всего под ограничения попали 36 компаний.



Также Япония ввела санкции против 12 физлиц, включая уполномоченных по правам ребенка в Калужской и Ростовской областях Ирин3 Агееву и Ирину Черкасову, уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, главу правительства Чечни Муслима Хучиева и т. д.



«Ъ-Казань».