Министры финансов G20 не согласовали заявление из-за Украины и сектора Газа

Выступая перед журналистами по завершении встречи, Фернандо Хаддад заявил, что разногласия между министрами стран G20 по вопросам урегулирования региональных конфликтов, испортили переговоры по финансовому развитию блока. О каких конфликтах идет речь, он не уточнил. При этом в заявлении председательства Бразилии говорится, что министры обменялись мнениями о текущих конфликтах и гуманитарных кризисах, особо выделив Украину и сектор Газа. Отдельно в тексте подчеркивается, что встреча финансовых министров G20 не является подходящей площадкой для решения геополитических вопросов.