Министры финансов G20 не согласовали заявление из-за Украины и сектора Газа

Выступая перед журналистами по завершении встречи, Фернандо Хаддад заявил, что разногласия между министрами стран G20 по вопросам урегулирования региональных конфликтов, испортили переговоры по финансовому развитию блока. О каких конфликтах идет речь, он не уточнил. При этом в заявлении председательства Бразилии говорится, что министры обменялись мнениями о текущих конфликтах и гуманитарных кризисах, особо выделив Украину и сектор Газа. Отдельно в тексте подчеркивается, что встреча финансовых министров G20 не является подходящей площадкой для решения геополитических вопросов.
Reuters пишет, что Бразилия хотела исключить спорные вопросы по Украине и Израилю и сконцентрироваться на вопросах чисто экономической политики. Однако западные страны, в частности, Германия выступили против. Они настаивали на совместном заявлении G20, в котором бы подчеркивалось, что «нападение России на Украину продолжает ложиться тяжелым бременем на мировую экономику».
Обсуждения итогового коммюнике, по информации источников Reuters, продолжались до поздней ночи. Собеседники агентства также рассказали, что Россия настаивала, чтобы конфликт на Украине назывался конфликтом «внутри Украины», а западные страны добивались формулировки «на Украине». Встреча финансовых лидеров G20 в бразильском Сан-Паулу завершилась 28 февраля.