Лукашенко обратился к директору Федеральной службы охраны России Кочневу

Так, 1 марта Лукашенко отправил Кочневу поздравление с 60-летним юбилеем. Еще глава Беларуси подчеркнул, что директор ФСО России на протяжении многих лет преданно и верно служит Родине. А также он обратил внимание на то, что деятельностью Кочнева вносится весомый вклад в укрепление безопасности России.