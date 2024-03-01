Лукашенко обратился к директору Федеральной службы охраны России Кочневу

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к директору Федеральной службы охраны России Дмитрию Кочневу, сообщила пресс-служба президента.
Так, 1 марта Лукашенко отправил Кочневу поздравление с 60-летним юбилеем. Еще глава Беларуси подчеркнул, что директор ФСО России на протяжении многих лет преданно и верно служит Родине. А также он обратил внимание на то, что деятельностью Кочнева вносится весомый вклад в укрепление безопасности России.
— Это является особенно актуальным в наше непростое время, — подчеркнул он.
Продолжая, Александр Лукашенко сказал о том, что сегодня люди в погонах находятся в авангарде, и что на них возложили особую ответственность по обеспечению порядка и стабильности.
— Под вашим руководством Федеральная служба охраны Российской Федерации слаженно и эффективно решает поставленные перед ней задачи, — подытожил Лукашенко в поздравлении.