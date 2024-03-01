Новосибирские законодатели — о послании президента

Заместитель председателя комитета регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике Александр Аверкин отметил важность запуска новых национальных проектов и особо остановился на инициативе, которая касается здоровья граждан: «Владимир Владимирович Путин заявил о старте нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”, предоставлении налогового вычета тем, кто на регулярной основе проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО. Считаю это очень своевременным решением».
Также Александр Аверкин отметил, что считает важным поручение Президента проработать вопросы амнистии для предпринимателей, которые дробили бизнес, чтобы платить меньше налогов: «Такие компании должны от притворного дробления бизнеса, перейти к работе “в белую”. При этом никаких штрафов, санкций, пересчета налогов не будет. В этом смысл амнистии».
Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских обратила внимание на системный подход в послании президента: «Можно сказать, что “Семья”, “Кадры” и “Молодежь России” — все те проекты, которые были озвучены Президентом, взаимосвязаны между собой, потому что одинаково важны как правильное формирование жизненных позиций в семье, так и получение образования, выбор профессии, все возможности, которые даются молодежи в рамках нового национального проекта “Кадры”. Еще для меня важно, что предусмотрены большие капиталовложения в капитальный ремонт детских садов, школ, учебных корпусов вузов, кампусов, студенческих общежитий. Без всей этой инфраструктуры мы не получим эффективный кадровый результат».
Председатель комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев подчеркнул, что в послании президента прозвучал глубокий анализ текущей ситуации: «Анализ, основанный, полагаю, и на мнении ученых, политиков, и на точке зрения простых людей, жителей Российской Федерации, причем самых разных слоев и социальных групп. Фундамент послания — объективная, реальная база. Владимир Владимирович предложил пути решения проблем и механизмы, способы решения задач. То есть, по большому счету, был озвучен план дальнейшего развития нашей страны. Понятна стратегия: дальнейшее формирование суверенного, самостоятельного, независимого государства, которое само определяет свое будущее, свое развитие и само добивается поставленных целей без подсказки каких-то советников из-за рубежа».
Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко уверен, что самое главное — то, что все посылы президента были подкреплены четким финансовым сопровождением: «Такого объема финансирования я не помню ни в один год. Это сотни миллиардов по всем направлениям: и аграрный сектор, и образование, и медицина. Очень важна и поддержка регионов. Те бюджетные кредиты, которые будут списаны, — это неоценимая помощь для регионов. Еще такой немаловажный фактор — те кредиты, которые не попадают под списание, — эти процентные ставки будут возвращены в федеральный центр, заплачены, а федеральный центр будет возвращать их в регионы. Уверен, что это тоже большое подспорье».
Зампред комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Сергей Левшенков высказал мнение, что основная часть послания президента направлена на внутреннюю политику страны: «Обозначены новые национальные проекты, такие как “Семья”, “Продолжительная и активная жизнь”, “Кадры”. По сути дела, эти нацпроекты будут направлены на решение тех вопросов, которые сейчас остро стоят перед нами, перед нашей экономикой, перед нашей страной. Вопрос подготовки кадров сейчас крайне актуален в текущей ситуации, когда у нас развиваются новые производства, когда, действительно, не хватает квалификационных кадров. Для меня также важно, что Владимир Владимирович подчеркнул, что в развитии страны необходимо в разных отраслях использовать искусственный интеллект. Это говорит о том, что мы все-таки идем в ногу со временем. Мне кажется, что внедрение искусственного интеллекта благоприятно скажется и на производительности труда, и на эффективности работы власти».
Вице-спикер Заксобрания Владимир Карпов считает, что 19-е послание президента России Федеральному Собранию оказалось не только самым продолжительным по времени, «но, пожалуй, самым содержательным. Президент не обошел и болевые точки. Это касается того, что 13 миллионов россиян живут за чертой бедности, что 30% многодетных семей живут за чертой бедности. Он это обозначил совершенно четко, и это говорит о том, что за решение этих проблем государство возьмется усиленно. Это чрезвычайно важно. Государство и мы, граждане России, не должны мириться с тем, что социальное расслоение достигло таких размеров. Важно и то, что в завершении своего послания президент поднял тему элит. И четко обозначил то, что олигархи набили карманы народным добром и занимают антигосударственную позицию. Настоящие элиты — это те, кто, не жалея своих сил, трудится в тылу, не жалея жизни воюет. Это настоящая, подлинная элита России. Абсолютно согласен с этим посылом, с этим тезисом».
Заместитель председателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Александр Щербак заметил, что масштаб преобразований, о которых говорил президент, просто поражает. «Остановлюсь больше на моментах, важных для Новосибирской области. Так, было анонсировано увеличение вложений в научные исследования в два раза. Новосибирск — это один из крупнейших научных центров страны. И при правильном подходе это обещает региону колоссальные финансовые вливания. Создание 100 технопарков по всей стране. Я уверен, что часть из них появится и у нас. В области есть для этого все: и кадры, и компетенции, и инфраструктура. 4,5 триллиона на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Все мы помним, не скоро забудем эту зиму, и что было. И здесь даже говорить не нужно о важности этого решения. Также, как и продолжение программы “Чистая вода”. В стенах Заксобрания, наверное, и дня не проходит, чтобы не звучало тезиса о важности этой программы для жителей сельских территорий».
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов подчеркнул, что Послание стало мощным программным выступлением подлинного национального лидера: «Владимир Владимирович Путин обозначил стратегическое развитие нашей страны на долгие годы вперед. Порадовала глубокая проработка президентом важнейших жизнеопределяющих сфер. Крайне востребованный, крайне необходимый национальный проект — “Кадры”. Мы с вами понимаем, что лозунг “Кадры решают все”, не теряет свою актуальность и сегодня. И когда России брошен такой исторический вызов, когда мы находимся в прямом столкновении — военном, экономическом, идеологическом — со странами Запада, стало очевидно, что в стране есть нехватка высококвалифицированной рабочей силы, инженерного корпуса, не хватает ученых прикладных отраслей. И то, что президент объявил о запуске нацпроекта, где рассматривается во всем объеме эта проблематика, причем со школьной скамьи и ранней профориентацией детей, затем развитие инженерных научно-технологических центров в нашей стране. Все это, конечно, вызывает большой оптимизм. Главное ощущение от послания — это уверенность, которую излучал наш президент, что указывает на то, что наша верховная политическая власть прекрасно осознает те трудности и те возможности, которые имеются сегодня у России, и четко, максимально ясно, определяет наши перспективы. Его слова о дальнейшем развитии нашей страны, о наращивании нашего суверенитета в технологической, идеологической и оборонной сферах, тоже вызывают мощный оптимизм, потому что мы понимаем, что несмотря на все угрозы, которые нам бросили наши западные враги, Россия побеждала, побеждает и, даст Бог, победит».