Новосибирские законодатели — о послании президента

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов подчеркнул, что Послание стало мощным программным выступлением подлинного национального лидера: «Владимир Владимирович Путин обозначил стратегическое развитие нашей страны на долгие годы вперед. Порадовала глубокая проработка президентом важнейших жизнеопределяющих сфер. Крайне востребованный, крайне необходимый национальный проект — “Кадры”. Мы с вами понимаем, что лозунг “Кадры решают все”, не теряет свою актуальность и сегодня. И когда России брошен такой исторический вызов, когда мы находимся в прямом столкновении — военном, экономическом, идеологическом — со странами Запада, стало очевидно, что в стране есть нехватка высококвалифицированной рабочей силы, инженерного корпуса, не хватает ученых прикладных отраслей. И то, что президент объявил о запуске нацпроекта, где рассматривается во всем объеме эта проблематика, причем со школьной скамьи и ранней профориентацией детей, затем развитие инженерных научно-технологических центров в нашей стране. Все это, конечно, вызывает большой оптимизм. Главное ощущение от послания — это уверенность, которую излучал наш президент, что указывает на то, что наша верховная политическая власть прекрасно осознает те трудности и те возможности, которые имеются сегодня у России, и четко, максимально ясно, определяет наши перспективы. Его слова о дальнейшем развитии нашей страны, о наращивании нашего суверенитета в технологической, идеологической и оборонной сферах, тоже вызывают мощный оптимизм, потому что мы понимаем, что несмотря на все угрозы, которые нам бросили наши западные враги, Россия побеждала, побеждает и, даст Бог, победит».