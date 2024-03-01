Симоньян: немецкие военные обсуждали удары по Крымскому мосту

«Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз? Ответ, как это принято во всех запросах от ваших СМИ, хотелось бы видеть сегодня к обеду. А то мало ли что завтра», — заключила Симоньян.