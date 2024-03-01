Симоньян: немецкие военные обсуждали удары по Крымскому мосту

«Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. <…> На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», — написала Симоньян.
Участники разговора обсуждают, как им нанести удар, чтобы подозрение не пало на Германию.
Аудиозапись длится 40 минут, на ней немецкие офицеры также упоминают американских и британских военных, которые, по их словам, «напрямую участвуют в конфликте давно».
«Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков», — добавила Симоньян.
Она подчеркнула, что обращается с официальным журналистским запросом по этой ситуации к послу Германии в Москве, министру иностранных дел ФРГ и лично к канцлеру Олафу Шольцу.
«Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз? Ответ, как это принято во всех запросах от ваших СМИ, хотелось бы видеть сегодня к обеду. А то мало ли что завтра», — заключила Симоньян.
В минувший понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию «для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. Кроме того, по его словам обсуждалась возможность отправки воинских контингентов на помощь киевскому режиму, но консенсуса достичь не удалось.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.