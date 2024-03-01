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Япония ввела санкции против уполномоченного по правам ребёнка Дона

Всего в списке 12 физических лиц и 36 компаний.

Правительство Японии решило ввести санкции против уполномоченного по правам ребёнка Ростовской области. Эту должность занимает Ирина Черкасова.

Об ограничениях стало известно первого марта. В общей сложности в списке 12 физических лиц и 36 компаний. Есть и другие уполномоченные по правам ребёнка — из Калужской и Белгородской областей.

Среди попавших под санкции компаний значатся Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод».

Ранее Япония ввела санкции против одного из ростовских НИИ.

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