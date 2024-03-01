Япония ввела санкции против уполномоченного по правам ребёнка Дона

Правительство Японии решило ввести санкции против уполномоченного по правам ребёнка Ростовской области. Эту должность занимает Ирина Черкасова.
Об ограничениях стало известно первого марта. В общей сложности в списке 12 физических лиц и 36 компаний. Есть и другие уполномоченные по правам ребёнка — из Калужской и Белгородской областей.
Среди попавших под санкции компаний значатся Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод».
Ранее Япония ввела санкции против одного из ростовских НИИ.