Алексей Орлов встретился с работниками «Уралтрансмаша»

Мэр рассказал работникам о реализации семи национальных проектов, в рамках которых в Екатеринбурге построены десятки школ и детских садов, отремонтированы километры дорог. Также при их непосредственной поддержке в городе большое внимание уделяют безопасности на дорогах, вопросам экологии и созданию условий для занятий физической культурой и спортом.