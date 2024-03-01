Алексей Орлов встретился с работниками «Уралтрансмаша»

Мэр рассказал работникам о реализации семи национальных проектов, в рамках которых в Екатеринбурге построены десятки школ и детских садов, отремонтированы километры дорог. Также при их непосредственной поддержке в городе большое внимание уделяют безопасности на дорогах, вопросам экологии и созданию условий для занятий физической культурой и спортом.
«Много вопросов было и о работе общественного транспорта. Все просьбы и пожелания, озвученные заводчанами, взял на личный контроль», — сообщил Алексей Орлов в социальных сетях.
Глава Екатеринбурга считает, что диалог получился максимально открытым, полезным и конструктивным. По его мнению, город стабильно растет, развивается и властям необходимо сохранить заданный темп.
Ранее «Уралтрансмаш» посещал министр обороны Сергей Шойгу. Тогда он обрушился критикой на завод за невыпущенный артиллерийский комплекс, напоминает телеканал 360.