Захарова посоветовала германским СМИ спросить Бербок о планах ФРГ бить по Крымскому мосту

В частности, так Захарова прокомментировала сообщение главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян о том, что высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать этот объект без последствий для немецких властей. Симоньян ссылается на наличие подтверждающей аудиозаписи. «Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве», — написала дипломат в своем Telegram-канале.